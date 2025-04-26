ترامب يدعو لمرور السفن الأمريكية مجانا عبر بنما والسويس

وقال في كلمة له، "يجب السماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية بالمرور مجانا عبر قناتي والسويس".وأضاف الرئيس الأمريكي "طلبت من وزير الخارجية أن يتولى فورا أمر السماح بمرور سفننا عبر قناتي بنما والسويس مجانا".