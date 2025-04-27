كندا.. قتلى ومصابون بحادثة دهس خلال مهرجان

وقالت شرطة إن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون بعد أن قاد شخص سيارته نحو حشد من الناس في مهرجان فيليبيني في الشارع بعد الساعة الثامنة مساء بقليل، مبينة ان "السائق قيد الاحتجاز، وسنقدم المزيد من المعلومات مع تقدم التحقيق".وقال أحد شهود العيان لوسائل اعلام كندية، أنهم شاهدوا ما يزيد على 20 ضحية، وقال شخص آخر إن ابنته كانت تساعد في إدارة شاحنة طعام في مهرجان لابو لابو عندما وقع الحادث.ويقول الحضور ان الصراخ سمع فجأة عندما اقتحم سائق سيارة رياضية سوداء الحشد، وصدم أكثر من اثني عشر شخصًا بالقرب من شارع إيست 43 وشارع فريزر.وخضع عدة أشخاص للإنعاش القلبي الرئوي، ويزعم أن سائق السيارة الرياضية حاول الخروج منها والفرار سيرًا على الأقدام، الا ان عدة أشخاص في موقع الحادث احتجزوا السائق حتى وصول الشرطة.وتُظهر الصور من مكان الحادث عددًا من الأشخاص ممددين على الطريق والحطام أمام شاحنات الطعام المنتشرة عبر الطريق.