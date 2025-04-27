حادثة الميناء الإيراني.. عمليات الإطفاء مستمرة وحوالي الف قتيل ومصاب

وقال الإيراني إسكندر مؤمني، ان عمليات الإطفاء الجوية جارية منذ الليلة الماضية، وتم احتواء الحريق في المنطقة الرئيسية تقريبا، كما ان السيطرة على المناطق التي يحتمل اندلاع حريق فيها مدرجة على جدول الأعمال.وأوضح أن أولويتنا الأولى هي الإغاثة والإنقاذ والحفاظ على أرواح مواطنينا، مبينا انه قتل حتى الان 18 شخصا، وأصيب حوالي 750 شخصا، تم علاج 212 منهم في المستشفيات، وتم إرسال المصابين الآخرين إلى المراكز الطبية في المحافظة والمدن المجاورة، وحتى المحافظات المجاورة".