وقود صواريخ باليستية في موقع الحادثة.. هل لإسرائيل علاقة بانفجار بندر عباس؟

ونقلت صحيفة " " الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين، قولهم إنه "لا علاقة للجيش الإسرائيلي بالانفجار الذي وقع في ".من جانبها، كشفت شركة "أمبري" البريطانية للأمن ، أن الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة عباس جنوبي إيران، نتج عن "سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص لصواريخ بالستية".وقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب 800، في حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي الإيراني، فيما تشير المعلومات الى السيطرة على الحريق لكنه لم يخمد بعد وعمليات الإطفاء والإنقاذ مستمرة.