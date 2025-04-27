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وقود صواريخ باليستية في موقع الحادثة.. هل لإسرائيل علاقة بانفجار بندر عباس؟
دوليات
2025-04-27 | 02:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,957 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
نقلت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الاحد، نفيا لأي صلة إسرائيلية بحادثة انفجار ميناء شهيد رجائي في
ايران
، فيما كشفت منصات متخصصة بالنقل
البحري
عن سبب الانفجار.
ونقلت صحيفة "
معاريف
" الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين، قولهم إنه "لا علاقة للجيش الإسرائيلي بالانفجار الذي وقع في
إيران
".
من جانبها، كشفت شركة "أمبري" البريطانية للأمن
البحري
، أن الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة
بندر
عباس جنوبي إيران، نتج عن "سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص لصواريخ بالستية".
وقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب 800، في حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي الإيراني، فيما تشير المعلومات الى السيطرة على الحريق لكنه لم يخمد بعد وعمليات الإطفاء والإنقاذ مستمرة.
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