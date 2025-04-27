الأسواق العربية تسجل تباينًا في الأداء مع بداية الأسبوع

أما السوق السعودي، فقد أغلق جلسة اليوم على تراجع طفيف، حيث انخفض مؤشر “تاسي” إلى مستوى 11756 نقطة، بعدما افتتح الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.14%، مسجلاً أعلى مستوياته في شهر خلال التداولات.وفي ، أنهت البورصة جلسة اليوم على ارتفاع طفيف عند 10269 نقطة، بعد افتتاح إيجابي للجلسة صعد فيه المؤشر بنسبة 0.24%، ليقترب من مستوى 10300 نقطة، مدعوماً بارتفاع في ستة قطاعات رئيسية، ومسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر.أما ، فقد شهدت تبايناً في الأداء، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.48% عند الإغلاق، رغم أن افتتاحية الجلسة كانت إيجابية مع ارتفاع رئيسي بنسبة 0.7%. كما حافظ مؤشر الأول على مكاسبه، متجهاً لتحقيق ثالث مكاسب يومية على التوالي، بدعم من قطاع الطاقة، وسجل أعلى مستوياته منذ نهاية جلسة 3 أبريل/نيسان.وجاءت هذه التحركات وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات الخليجية والعربية في مستهل جلسات الأسبوع، وسط ترقب المستثمرين لنتائج الشركات والتطورات الاقتصادية الإقليمية.