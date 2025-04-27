غارات أمريكية تستهدف مديريتين في اليمن.. حصيلة أولية

استهدفت غارات أمريكية، مساء الأحد، مديريتين في .

وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة " " (الحوثيين)، إن "العدو الأمريكي يشن غارتين على مديرية بمحافظة عمران".

وأضافت "عدوان أمريكي على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في "، مشيرة الى "ثلاث غارات أمريكية على مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي ".

ولفتت تلك الوسائل الى "وقوع 8 شهداء بينهم أطفال ونساء بالعدوان الأمريكي على ثقبان بمديرية بني الحارث بصنعاء".

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.