السيد الخامنئي يصدر بياناً بشأن حادث حريق ميناء رجائي

وقال السيد الخامنئي في بيان تابعته ، ان "على والقضائية إجراء تحقيق دقيق وشامل للكشف عن أي تقصير أو تعمد وراء الحادث، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للأنظمة المعمول بها".وتقدم السيد الخامنئي "بالشكر العميق إلى المواطنين الذين سارعوا إلى التبرع بالدم دعماً للمصابين"، مشيداً "بروح التضامن والمساعدة في أوقات الحاجة".ودعا المرشد الأعلى "جميع المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في العمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة والمدمرة"، مشددًا "على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات".واختتم البيان بالقول "اسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين".