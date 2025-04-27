غارة إسرائيلية جديدة على بلدة جنوبي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية جديدة، الأحد، بلدة المجيدية جنوبي .



وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة المجيدية جنوبي ".

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت مستودعا في منطقة الحدث بضاحية الجنوبية.