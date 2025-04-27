نتنياهو يعلن تغيير "وجه الشرق الأوسط"

قال الإسرائيلي ، الأحد، إنه تم تغيير وجه الشرق الأوسط عبر العمليات العسكرية الأخيرة.

وأشار نتنياهو إلى أن " سيطرت على محور فيلادلفيا، ما ساهم في محاصرة قطاع ومنع تهريب الأسلحة"، مؤكدا: "لن نسمح بأن تهزم إسرائيل"، وكشف عن رفضه طلب الرئيس الأميركي حصر العمليات ضد غزة بالضربات الجوية فقط.

وفي ما يخص الجبهة الشمالية، أوضح نتنياهو أن "إسرائيل نقلت القتال إلى بعد دخول في الحرب، ونفذت عملية البيجر التي شكلت صدمة لحزب الله وأسفرت عن القضاء على عدد من كبار قادته، دون إبلاغ مسبقا بالعملية".



وأشار الإسرائيلي إلى أن حكومته "نجحت في تدمير أسلحة وصواريخ كان حزب الله يعدها منذ 30 عاما".



وفيما يتعلق بالشأن السوري، صرح نتنياهو بأن "إسرائيل تمكنت من تدمير 90 بالمئة من قدرات الجيش السوري السابق"، لافتا إلى أن قوات معارضة موالية لتركيا لعبت دورا كبيرا في إسقاط نظام .