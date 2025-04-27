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نتنياهو يعلن تغيير "وجه الشرق الأوسط"
دوليات
2025-04-27 | 14:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,111 شوهد
قال
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، الأحد، إنه تم تغيير وجه الشرق الأوسط عبر العمليات العسكرية الأخيرة.
وأشار نتنياهو إلى أن "
إسرائيل
سيطرت على محور فيلادلفيا، ما ساهم في محاصرة قطاع
غزة
ومنع تهريب الأسلحة"، مؤكدا: "لن نسمح بأن تهزم إسرائيل"، وكشف عن رفضه طلب الرئيس الأميركي
جو بايدن
حصر العمليات ضد غزة بالضربات الجوية فقط.
وفي ما يخص الجبهة الشمالية، أوضح نتنياهو أن "إسرائيل نقلت القتال إلى
لبنان
بعد دخول
حزب الله
في الحرب، ونفذت عملية البيجر التي شكلت صدمة لحزب الله وأسفرت عن القضاء على عدد من كبار قادته، دون إبلاغ
الإدارة الأميركية
مسبقا بالعملية".
وأشار
رئيس الوزراء
الإسرائيلي إلى أن حكومته "نجحت في تدمير أسلحة وصواريخ كان حزب الله يعدها منذ 30 عاما".
وفيما يتعلق بالشأن السوري، صرح نتنياهو بأن "إسرائيل تمكنت من تدمير 90 بالمئة من قدرات الجيش السوري السابق"، لافتا إلى أن قوات معارضة موالية لتركيا لعبت دورا كبيرا في إسقاط نظام
بشار الأسد
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