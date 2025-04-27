طهران تعلن إخماد 80% من حريق ميناء رجائي

أعلنت الإيرانية، الأحد، عن إخماد 80% من حريق ميناء رجائي جنوبي البلاد.

وقال وزير الداخلية ، "إخماد 80% من حريق ميناء رجائي وعمليات الإطفاء وصلت مراحلها النهائية".

ووقع انفجار شديد، أمس السبت، في ميناء رجائي جنوبي ، فيما أعلنت حالة الاستنفار في جميع المستشفيات في عباس.

ودعا المرشد الإيراني الأعلى ، اليوم الاحد، إلى فتح تحقيق موسع في انفجار ميناء بندر عباس، لافتا الى ان حادث حريق ميناء رجائي المؤلم مدعاة للقلق.