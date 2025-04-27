ارتفاع عدد ضحايا هجوم الدهس في كندا

وجاء ذلك في منشور على الحساب الرسمي للشرطة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، الأحد.وكانت الحصيلة السابقة لضحايا الهجوم 9 قتلى، وأعلن كذلك عن إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح جراء الهجوم.يذكر أن رجلا يبلغ 30 عاما من العمر اقتحم حشدا من الناس بسيارة أثناء مهرجان "لابو لابو" للثقافة الفلبينية في مساء السبت بالتوقيت المحلي، وألقت الشرطة القبض على منفذ الهجوم دون أن تصنف الحادث كهجوم إرهابي، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر لمعرفة كافة الملابسات.