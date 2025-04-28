توجيه تهمة القتل للسائق الذي دهس حشد مهرجان فانكوفر في كندا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الكون في كفة
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد مناشدته عبر السومرية.. أمين بغداد يستجيب لمواطن بغدادي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-524140-638814203143793254.png
توجيه تهمة القتل للسائق الذي دهس حشد مهرجان فانكوفر في كندا
دوليات
2025-04-28 | 02:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
465 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
وجه الادعاء
الكندي
اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية إلى سائق دهس بسيارته حشدا من المتفرجين في مهرجان للتراث الفلبيني بمدينة
فانكوفر
الكندية يوم السبت الماضي.
وفي حادث مأساوي هز مدينة
فانكوفر
الكندية، تم توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به كاي-جي آدم لو (30 عاماً) على خلفية الحادث الذي أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات، بحسب "
روسيا اليوم
".
ووفقا لسلطات الكندية فقد وقع الحادث عشية
الانتخابات الاتحادية
في كندا، ما أثار صدمة واسعة النطاق في البلاد.
وأكدت السلطات أن لو، وهو من سكان فانكوفر، يواجه حاليا
ثمانية
اتهامات بالقتل، مع احتمالية توجيه مزيد من التهم لاحقا.
واستبعد المحققون وجود دوافع إرهابية وراء الحادث، مشيرين إلى أن المشتبه به لديه سجل طويل من المشكلات المتعلقة بالصحة النفسية، وبحسب المدعين، مثل لو أمام المحكمة ولا يزال رهن الاحتجاز.
ولم يتم حتى الآن تعيين محام رسمي للدفاع عنه، حسبما أظهرت وثائق المحكمة المتوفرة
عبر الإنترنت
، فيما لم تتمكن وكالة "أسوشييتد برس" من التواصل مع أي محام يتحدث باسمه.
ووقع الحادث مساء السبت، عندما اقتحم السائق شارعا مكتظا بشاحنات الطعام والمحتفلين بمركبته الرياضية السوداء من طراز أودي، متسببا في إصابة عشرات الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وتم اعتقاله في موقع الحادث مباشرة، بينما لم تعلن السلطات عن أسماء الضحايا حتى مساء الأحد.
وقال
ستيف
راي، رئيس الشرطة في فانكوفر، خلال مؤتمر صحفي: "إنه أحلك يوم في تاريخ فانكوفر"، مشيرا إلى أن المشتبه به كان معروفا للشرطة وأجهزة الرعاية الصحية بسبب قضايا صحية عقلية سابقة.
وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث مشاهد صادمة للقتلى والجرحى منتشرين على طول شارع ضيق في جنوب فانكوفر، فيما بدا الجزء الأمامي من سيارة المشتبه به محطماً بالكامل.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
كندا.. قتلى ومصابون بحادثة دهس خلال مهرجان
01:35 | 2025-04-27
اعتقال سائق سيارة دهس 3 طالبات في كربلاء قبل يومين
07:06 | 2025-02-01
ميسي يتوعد فانكوفر بعد هزيمة قاسية
08:37 | 2025-04-25
اعتقال متهمين "خطيرين" مطلوبين بتهمة القتل والخطف شمال شرقي بغداد
07:41 | 2025-04-08
كندا
دهس
حادث
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"عموتة" يضع 3 شروط لقيادة أسود الرافدين نحو المونديال
رياضة
30.86%
10:27 | 2025-04-27
"عموتة" يضع 3 شروط لقيادة أسود الرافدين نحو المونديال
10:27 | 2025-04-27
الدولار يرتفع قليلاً في بورصة بغداد
اقتصاد
25.74%
10:11 | 2025-04-26
الدولار يرتفع قليلاً في بورصة بغداد
10:11 | 2025-04-26
بعد الارتفاع الأخير.. انخفاض أسعار الذهب في العراق
اقتصاد
22.43%
06:13 | 2025-04-26
بعد الارتفاع الأخير.. انخفاض أسعار الذهب في العراق
06:13 | 2025-04-26
ارتفاع يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
20.97%
03:31 | 2025-04-27
ارتفاع يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:31 | 2025-04-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
العراق في دقيقة
27-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-27
العراق في دقيقة
27-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-27
Live Talk
العنوسة.. لقب ظالم أم واقع اجتماعي؟ - الحلقة ١٦ | 2025
10:30 | 2025-04-27
Live Talk
العنوسة.. لقب ظالم أم واقع اجتماعي؟ - الحلقة ١٦ | 2025
10:30 | 2025-04-27
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
العراق في دقيقة
27-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-27
العراق في دقيقة
27-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-27
Live Talk
العنوسة.. لقب ظالم أم واقع اجتماعي؟ - الحلقة ١٦ | 2025
10:30 | 2025-04-27
Live Talk
العنوسة.. لقب ظالم أم واقع اجتماعي؟ - الحلقة ١٦ | 2025
10:30 | 2025-04-27
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
اخترنا لك
كشف كواليس الاغتيال.. نتنياهو يقر بـ"اعتقاد خاطئ" عن السيد نصر الله ويعترف بـ"الاعجاب به"
05:30 | 2025-04-28
ترامب يخسر معركة الـ 100 يوم امام بايدن وأوباما
05:04 | 2025-04-28
نبش قبر حافظ الأسد في اللاذقية ونقل الرفات إلى مكان مجهول (صور)
03:26 | 2025-04-28
ارتفاع عدد ضحايا هجوم الدهس في كندا
17:27 | 2025-04-27
زلزال جديد بقوة 4.9 درجة يهز تركيا
16:38 | 2025-04-27
غارات أمريكية تستهدف مديريتين في اليمن.. حصيلة أولية
16:22 | 2025-04-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.