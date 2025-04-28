ترامب يضع شرطاً لتخفيض ضرائب كندا الى النصف

وكتب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "أدعو لانتخاب الرجل الذي يملك القوة والحكمة لخفض إلى النصف، وزيادة القوة العسكرية، مجانا، إلى أعلى مستوى عالمي، ومضاعفة حجم صناعة السيارات والصلب والألمنيوم والأخشاب والطاقة أربعة أضعاف، دون أي تعريفات أو ".وأضاف ترامب: "إذا أصبحت كندا الولاية رقم 51 للولايات المتحدة الأمريكية. لا مزيد من الحدود المرسومة بشكل مصطنع من سنوات عديدة مضت.. ستكون هذه الكتلة الأرضية رائعة. وحرية الوصول بلا حدود. كل شيء إيجابي بلا سلبيات".وشدد على أنه "لم يعد بإمكان دعم كندا بمئات المليارات من الدولارات سنويا التي كنا ننفقها في الماضي. لا معنى لهذا إلا إذا كانت كندا ولاية".وكان ترامب قد أعرب في أكثر من تصريح عن رغبته بأن تصبح كندا الولاية رقم 51 معتبرا "وضع كندا سيكون أفضل كجزء من باعتبارها الولاية رقم 51".ووقع الرئيس الأمريكي في مطلع فبراير الماضي على مرسوم فرض التعريفات على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وهم كندا والمكسيك والصين.ونص على فرض رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك و10% على البضائع القادمة من .