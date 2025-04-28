داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف اكرادا

ونقلت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان "تنظيم اعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف مقاتلين أكرادا في شرق "، دون ذكر المزيد من التفاصيل.وقتل عنصرين من بهجوم مجهول استهدف مقر عسكري في بريف حلب.