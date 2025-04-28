رسميا.. إسرائيل ترفض هدنة الـ5 سنوات في غزة

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي في بيان لمكتب الإسرائيلي : "بعض لديها أفكار مثل وقف الحرب لمدة 5 سنوات.. ليس هناك أي أمل في أن نوافق على هدنة مع حماس تسمح لها بمواصلة حربها على بكثافة أكبر".ولم يحدد المسؤول السياسي في مكتب نتنياهو الدول التي عرضت هذه الفكرة، ولكن وقطر تتوسطان بين إسرائيل وحماس.