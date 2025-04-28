واقعة مأساوية لطفل تهز مصر

وبحسب المنشورات المتداولة على منصة " " - دون وجود بيان رسمي من الجهات المختصة يؤكد أو ينفي التفاصيل - فإن الواقعة تعود لأكثر من عام، حيث تعرض الطفل لتحرش واعتداء جنسي من قبل عامل مسن داخل المدرسة.وأفادت المنشورات أن الجاني كان يستدرج الضحية إلى سيارة مهجورة في المدرسة، وهدده لمنعه من البوح بما حدث.وأشارت المصادر غير الرسمية إلى أن والدة الطفل اكتشفت الواقعة وأبلغت ، مما دفع لفتح تحقيقات موسعة في القضية التي من المقرر أن تنظرها المحكمة يوم 30 نيسان الجاري.كما أشارت بعض التعليقات إلى أن الواقعة تعود للنصف الثاني من عام 2024.