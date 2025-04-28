لجنة الدفاع في البرلمان المصري تهاجم ترامب

وقالت عضو اللجنة النائبة منال نصر في بيان بأن هذه التصريحات تمثل "محاولة صارخة للتعدي على السيادة الوطنية والقوانين الدولية المنظمة لحركة الملاحة".وأضافت أن " منشأة مائية مصرية خالصة تخضع للقوانين والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888".وطالبت النائبة المصرية بـ"ضرورة احترام القواعد والأعراف الدولية، والتوقف عن إطلاق تصريحات استفزازية لا تتفق مع طبيعة العلاقات بين الدول".وأوضحت أن "الاتفاقية الدولية تكفل حرية الملاحة لجميع السفن دون تمييز، مقابل رسوم عادلة تحددها ".وتابعت أن "ما ينطبق على قناة ينطبق كذلك على التي تديرها دولة بنما وفق سيادتها الوطنية.وشددت على أن مصر "لن تسمح بالمساس بسيادتها أو بحقوقها"، مشيرةً إلى أن "إيرادات قناة السويس تمثل مصدرا أساسيا لدعم .وتابعت أن "مصر ستظل حريصة على بما يضمن مصلحة شعبها مع الحفاظ على دورها المحوري في دعم حركة التجارة العالمية".وكان الرئيس قد نشر على منصته "تروث سوشيال" تصريحات قال فيها: "إن هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا "، مطالبا بمرور مجاني للسفن الأمريكية، ومكلفا وزير خارجيته بمتابعة الأمر.