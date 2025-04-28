عودة تدريجية للكهرباء في اسبانيا.. ماذا عن المناطق الأخرى؟

وقالت في بيان إن "التيار عاد إلى محطات الكهرباء في العديد من مناطق شمال وجنوب وغرب شبه الجزيرة"، لافتة الى أنها تعمل على تزويد البلاد كلها بالتيار "في شكل تدريجي"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".وتعرضت إسبانيا والبرتغال لانقطاع واسع النطاق للكهرباء اليوم الإثنين مما أدى إلى شلل وسائل النقل العام وتسبب في اختناقات مرورية كبيرة وتأخير رحلات الطيران فيما تعمل شركات المرافق جاهدة لاستعادة الشبكة.لم تتمكن السلطات من تفسير سبب الانقطاع بعد ساعة على الأقل من وقوعه، مع أنه لم يُستبعد احتمال وقوع هجوم إلكتروني، ولا تزال التحقيقات جارية، وفقًا للمسؤولين.ساعات من وخسائر واسعة.. ماذا حدث في أكبر انقطاع كهربائي يضرب إسبانيا والبرتغال؟وقد بدأ الانقطاع حوالي الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت وسط أوروبا (14.30 بتوقيت أبوظبي).وشُكِّلت لجنة أزمات في إسبانيا لإدارة الأزمة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.