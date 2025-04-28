ترامب مجددا: كندا ستصبح الولاية 51

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن كندا قد تصبح "الولاية الحادية والخمسين العزيزة ... لن تكون هناك حدود مرسومة بشكل مصطنع قبل سنوات مضت. تأملوا كم ستكون هذه الأرض رائعة"، بحسب "فرانس برس".وفي عدة مناسبات سابقة أكد ترامب أن كندا يجب أن تنضم إلى باعتبارها الولاية رقم 51، الأمر الذي قوبل باستياء من الجانب .وأكد ترامب أن كندا "دولة يجب أن تكون ولاية"، مدعيا أنها "استغلت" بلاده لسنوات، وأن "الولايات المتحدة تخسر ملايين الدولارات لصالح كندا كل عام".