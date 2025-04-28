وزير الداخلية الإيراني يكشف سبب انفجار ميناء رجائي

وقع الانفجار، السبت، في القريب من الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.وأفادت (إرنا) نقلا عن مهرداد ، مدير في محافظة هرمزكان، بأن "عدد قتلى حريق ميناء الشهيد رجائي وصل إلى 65 قتيلا واصابة اكثر من 1115 شخصا".وقال مسؤولون إن "معظم الجرحى خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج"، وفق ما أشار حسن زاده.وأضاف: "تم تحديد هويات بعض المذنبين وتوقيفهم.. حصل تقصير، خصوصًا عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية وإهمال على صعيد الدفاع المدني".وأمر المرشد الإيراني بإجراء تحقيق في الحادث.وعرض التلفزيون الإيراني صور رجال الإطفاء المنهمكين وهم يعكفون على إخماد النيران.وقال إنه سيتم تقييم الأضرار بعد السيطرة تماما على الحريق، بينما بدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق الحاويات المكدسة في الموقع.ولم يتضح على الفور طبيعة الانفجار، لكن في الميناء قال إنه "على الأرجح ناتج عن حريق اندلع في مستودع لتخزين والكيميائية".