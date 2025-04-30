الرئيس الأمريكي: الصين تتعرض لضربة موجعة

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، أن تتعرض لضربة موجعة بسبب الرسوم .

وقال في كلمة له، "آمل أن تفهم تماما ما يجري بشأن ملف الهجرة وبعض القضاة لا يريدوننا أن نقوم بالمطلوب".

وأضاف " تمر حاليا بوضع بائس ولا أريد ذلك أن يحدث لها وأريد أن تكون الصين في وضع جيد لكن أريدهم أيضا أن يعاملونا بإنصاف".

ولفت ترامب الى أن "الصين تتعرض لضربة موجعة بسبب الرسوم وآمل أن نتوصل في مرحلة ما إلى اتفاق معها"، كاشفا "نجري محادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية ومصانعهم تغلق في جميع أنحاء بلادهم لأننا لا نقبل منتجاتهم".