سوريا تعلن رفضها "التدخل الخارجي" في شؤونها

أعلنت ، الأربعاء، عن رفضها القاطع لـ"التدخل الخارجي" في شؤونها.​

وقالت الخارجية السورية في بيان، "نؤكد رفضنا القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية"، مشيرة الى أن "الدعوات التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون للمطالبة بما يسمى حماية دولية دعوات غير شرعية ومرفوضة".

وأضافت "هناك أطراف تحاول تدويل وضع يجب أن يعالج ضمن إطار مؤسسات الدولة".

وشدد بيان الخارجية بالقول "نؤكد التزام بحماية جميع مكونات الشعب السوري"، معتبرا أن "سيادة سوريا ليست موضع نقاش أو تفاوض".