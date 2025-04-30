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العاصفة الترابية تشتد.. هؤلاء ممنوعون من الخروج
دوليات
2025-04-30 | 12:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,556 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تزامناً مع تعرض مصر لمنخفض جوي صحراوي، وبينما أصدرت
الهيئة العامة
للأرصاد الجوية أمس، خريطة تحذيرية لحالة الطقس، اشتدت العاصفة الترابية.
عاصفة ترابية شديدة
فقد أعلنت
الهيئة العامة
للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن مناطق عدة بدأت تشهد دخول عاصفة ترابية شديدة قادمة من
الصحراء الغربية
نتيجة تأثير المنخفض الخماسيني.
وذكرت في بيان أنه "من المتوقع اليوم حدوث نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على المناطق الداخلية وشمال البلاد، يصاحبه تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق
القاهرة الكبرى
وسيناء وخليج
السويس
ومدن القناة".
بدورها، أفادت عضو
المركز الإعلامي
بالهيئة العامة للأرصاد الجوية
الدكتورة
منار
غانم
، بأن "الرياح المصاحبة للرمال ستبدأ منذ فترات الصباح وحتى مساء اليوم الأربعاء، كما من المتوقع تحسن الأحوال الجوية غداً الخميس".
وأشارت إلى أن "العاصفة سببها منخفض خماسيني عميق أدى لزيادة سرعات الرياح، ما بين 40 كلم إلى 60 كلم في الساعة، ما سيؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض الفترات".
كما كشفت أن العاصفة ستزيد سرعتها في بعض المناطق عن 70 أو 80 كلم/الساعة، موضحة أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض للرؤية الأفقية بشكل كبير قد تصل لألف متر، خاصة في مناطق بشمال الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة، ومدن القناة، ومناطق من
سيناء
، والسواحل الشمالية الشرقية، وخليج السويس.
هذا وتوقعت أن يصاحب هذا المنخفض سقوط أمطار في المحافظات، تكون متوسطة وغزيرة في بعض المناطق، منها محافظة مطروح، بينما تكون خفيفة ومتوسطة في محافظات الوجه
البحري
، لتمتد لمناطق مختلفة بالقاهرة الكبرى مع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة نهاراً.
بعض النصائح
إلى ذلك، رأت أن العاصفة ستستمر ليوم واحد فقط وهو اليوم الأربعاء، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والكهرباء واللوحات المعدنية والمباني المتهالكة وعدم ترك السيارات تحت هذه الأشياء، مع ارتداء الكمامات، والقيادة بحذر على أغلب الطرق.
بدوره، نصح الدكتور
فاروق
عيد، استشاري الأمراض الصدرية، من الخروج أو مغادرة المنزل في مثل هذه الظروف الجوية خاصة مرضى الجهاز التنفسي، وحساسية
الصدر
والالتهابات الرئوية، حيث تؤثر تأثيراً مباشراً عليهم وتسبب نوبات الاختناق وضيق التنفس ونوبات الربو الشديدة.
عاصفة ترابية في مصر
كما أشار إلى "وجوب تجنب التعرض المباشر لتلك الأتربة والعواصف كوقاية لهم من أضرارها، والالتزام بالعلاج خصوصاً جلسات البخار وبخاخات الربو في مواعيدها المحددة سلفا، وعدم التردد في زيارة الطبيب أو أقرب مستشفى في حالة التعرض لأي طارئ أو أزمات تنفسية، للتعامل بشكل سريع مع أي أعراض قبل مضاعفتها".
يذكر أن
وزارة التنمية
المحلية كانت وجهت المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تأثيرات الحالة الجوية.
وأكدت ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة ومراكز
الشبكة الوطنية
للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.
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