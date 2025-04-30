العاصفة الترابية تشتد.. هؤلاء ممنوعون من الخروج

عاصفة ترابية شديدةفقد أعلنت للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن مناطق عدة بدأت تشهد دخول عاصفة ترابية شديدة قادمة من نتيجة تأثير المنخفض الخماسيني.وذكرت في بيان أنه "من المتوقع اليوم حدوث نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على المناطق الداخلية وشمال البلاد، يصاحبه تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق وسيناء وخليج ومدن القناة".بدورها، أفادت عضو بالهيئة العامة للأرصاد الجوية منار ، بأن "الرياح المصاحبة للرمال ستبدأ منذ فترات الصباح وحتى مساء اليوم الأربعاء، كما من المتوقع تحسن الأحوال الجوية غداً الخميس".وأشارت إلى أن "العاصفة سببها منخفض خماسيني عميق أدى لزيادة سرعات الرياح، ما بين 40 كلم إلى 60 كلم في الساعة، ما سيؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض الفترات".كما كشفت أن العاصفة ستزيد سرعتها في بعض المناطق عن 70 أو 80 كلم/الساعة، موضحة أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض للرؤية الأفقية بشكل كبير قد تصل لألف متر، خاصة في مناطق بشمال الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة، ومدن القناة، ومناطق من ، والسواحل الشمالية الشرقية، وخليج السويس.هذا وتوقعت أن يصاحب هذا المنخفض سقوط أمطار في المحافظات، تكون متوسطة وغزيرة في بعض المناطق، منها محافظة مطروح، بينما تكون خفيفة ومتوسطة في محافظات الوجه ، لتمتد لمناطق مختلفة بالقاهرة الكبرى مع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة نهاراً.بعض النصائحإلى ذلك، رأت أن العاصفة ستستمر ليوم واحد فقط وهو اليوم الأربعاء، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والكهرباء واللوحات المعدنية والمباني المتهالكة وعدم ترك السيارات تحت هذه الأشياء، مع ارتداء الكمامات، والقيادة بحذر على أغلب الطرق.بدوره، نصح الدكتور عيد، استشاري الأمراض الصدرية، من الخروج أو مغادرة المنزل في مثل هذه الظروف الجوية خاصة مرضى الجهاز التنفسي، وحساسية والالتهابات الرئوية، حيث تؤثر تأثيراً مباشراً عليهم وتسبب نوبات الاختناق وضيق التنفس ونوبات الربو الشديدة.عاصفة ترابية في مصركما أشار إلى "وجوب تجنب التعرض المباشر لتلك الأتربة والعواصف كوقاية لهم من أضرارها، والالتزام بالعلاج خصوصاً جلسات البخار وبخاخات الربو في مواعيدها المحددة سلفا، وعدم التردد في زيارة الطبيب أو أقرب مستشفى في حالة التعرض لأي طارئ أو أزمات تنفسية، للتعامل بشكل سريع مع أي أعراض قبل مضاعفتها".يذكر أن المحلية كانت وجهت المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تأثيرات الحالة الجوية.وأكدت ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة ومراكز للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.