الكشف عن مباحثات بين باكستان والهند تخص كشمير

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللفتنانت جنرال أحمد "تطرقنا الى انتهاكات وقف إطلاق النار" على طول خط المراقبة، أي حدود الامر الواقع في الاقليم المتنازع عليه.

وأكد مصدر عسكري هندي هذه المباحثات خلال "الاتصال الروتيني الذي يتم كل يوم ثلاثاء" بين جيشي البلدين اللذين خاضا حروبا عدة منذ الاستقلال في 1947.



وكان هجوم 22 أبريل قد وقع في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام، وأسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 17 آخرين، معظمهم من السياح الهنود.



ومنذ وقوع الهجوم، أغلقت الهند وباكستان الوحيد العامل بينهما، وعلقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني بعضهما البعض، في إطار إجراءات المعاملة بالمثل.



كما علقت الهند اتفاقا رئيسيا لتقاسم المياه مع باكستان، وهو الاتفاق الذي يعد حيويا لإمدادات المياه في الدولة المجاورة.



وتتهم نيودلهي جماعة مسلحة يزعم أنها تنشط من داخل باكستان بتنفيذ الهجوم المسلح، لكن إسلام باد تنفي هذه الاتهامات.