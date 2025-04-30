انفجار في القاهرة

ووقع انفجار خط الغاز على في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتصاعدت ألسنة اللهب، وأدى الحريق إلى اشتعال نحو 4 سيارات وسقوط 7 مصابين.وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار، وبدأت في جهود السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران، وسط إجراءات أمنية مشددة.وأغلقت قوات الأمن الطريق وفرضت كردونا أمنيا حول المنطقة للحفاظ على سلامة المارة، وتحويل مسار مرور السيارات إلى طرق بديلة، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والتأمين.وبحسب وسائل إعلامية، فأن 7 أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع بطريق الواحات بجوار جامعة ، إثر اشتعال عدد من السيارات نتيجة تسرب غاز ناتج عن كسر في أحد خطوط الغاز بالمنطقة.