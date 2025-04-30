اليوم.. ترجيح إعلان واشنطن اتفاق المعادن مع أوكرانيا

وقال المصدر بحسب وكالة "تاس": "سيتم إصدار بيان بهذا الشأن خلال الساعات القليلة المقبلة".وقال النائب في البرلمان الأوكراني غونتشارنيكو في وقت سابق إن النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد تعتزم السفر إلى هذا الأسبوع لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية المعادن.ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن واشنطن وكييف قد توقعان اتفاقا إطاريا في وقت مبكر من هذا الأسبوع بشأن جميع الموارد المعدنية وكذلك أصول الطاقة الرئيسية في أوكرانيا.يذكر أن التوقيع على صفقة المعادن الأرضية النادرة انهار في أواخر فبراير عندما حضر إلى وتعرض لتوبيخ من الرئيس الأمريكي بسبب عدم احترامه لمضيفه، بينما وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الضيف القادم من بأنه ناكر للجميل، وطُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض بعد مشادة كلامية علنية.