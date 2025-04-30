الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية

أعلنت حركة "أنصار الله" في (الحوثيون)، الأربعاء، عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية فينسون في البحر العربي.

وقال المتحدث العسكري باسم " "، "استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية فينسون وقطعها الحربية في البحر العربي"، موضحا أن "استهداف الحاملة فينسون والقطع التابعة لها تم بعدد من الطائرات المسيرة".

وأضاف "استهداف الحاملة فينسون جاء بعد عملية أجبرت الحاملة ترومان على المغادرة"، مشيرا الى أن "من نتائج استهداف الحاملة ترومان إسقاط طائرة إف 18 وإفشال هجوم جوي بدأه العدو".

وكشف المتحدث العسكري "نفذنا عملية مزدوجة على أهداف حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي في المحتلة".