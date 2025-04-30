المنافذ الحدودية تعلن عن اجراءات احترازية تخص الحاويات

وقالت الهيئة في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات باشرت هيئة المنافذ الحدودية بمتابعة من قبل اللواء بتشكيل لجنة فنية لاتخاذ الإجراءات العملية بإبعاد الحاويات التي تحتوي مواد كيميائية وذات الاستخدام المزدوج حسب التصنيف للمواد الخطرة، واخراجها فورا من الموانئ بعد إستحصال موافقة القاضي المختص إلى منطقة الحجز في الهدامة بعيداً عن المناطق والتجمعات السكانية".

وأضاف البيان "حيث تبين من خلال الفحص الموقعي والمستندات المرافقة وجود حاويتين تحتويان على مواد تدخل ضمن تصنيفات المواد الكيميائية الخطرة"، مشيرا الى أن "اللجنة أوصت باستمرار إجلاء الحاويات التي تحمل درجة خطورة عالية بنسبة من (2,1) بشأن الارساليات الجديدة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والموافقات الرسمية".



وتابع البيان "فيما يخص الحاويات الأقل خطورة، أوصت اللجنة بنقلها الى ساحات الخزن المخصصة لها تحت إشراف ورقابة مشددة مع توفير متطلبات السلامة القياسية".