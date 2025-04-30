الفاتيكان يتحدث عن عملية اختيار البابا الجديد

وشدد المسؤول الفاتيكاني لدى دخوله إلى اجتماع السابق لانعقاد المجمع المغلق لانتخاب البابا الجديد (الكونكلاف)، المقرر في السابع من شهر مايو القادم، على أن هذا الأمر "ليس مهما، فالكنيسة عالمية".وأضاف الكاردينال فلسطيني الأصول أنه "في هذه الأيام يمكننا أن نشعر بأجواء كنيسة جميلة للغاية".جدير بالذكر أن الكاردينال هو ابن عم النائب البطريركي العام للاتين في ، المطران الشوملي.وحدد الكرادلة يوم السابع من مايو المقبل لبدء اجتماع المجمع المغلق لانتخاب ، ليقرروا بذلك إرجاء التصويت لمدة يومين لإتاحة الفرصة للتعارف فيما بينهم بصورة أفضل والتوصل لإجماع بشأن مرشح قبل أن يتم عزلهم في .وتوفي البابا ، الذي قاد منذ عام 2013، في 21 أبريل الجاري عن عمر ناهز 89 عاما إثر سكتة دماغية أدت إلى غيبوبة وتوقف القلب.