تشكيلة الأسبوع لدوري أبطال أوروبا

وفي المباراة الأولى، حقق الفوز على مضيفه بهدف دون مقابل، سجله في الدقيقة الرابعة.بينما جاءت المباراة الثانية مثيرة بين برشلونة وضيفه إنتر وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.وشهدت تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا التي أعلن عنها "يويفا" تواجد أربعة لاعبين من ، وهم: الحارس ، المدافع ، لاعب الوسط والمهاجم عثمان ديمبيلي.كما تواجد في التشكيلة الظهير الأيمن الهولندي دينزيل دومفريس من فريق إنتر ميلان، الذي قدم مباراة استثنائية أمام برشلونة، حيث سجل هدفين وصنع هدفا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3.وضمت تشكيلة الأسبوع أيضا ثلاثة لاعبين من برشلونة ولاعب واحد من أرسنال هو المدافع الشاب مايلز لويس سكيلي.حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).الدفاع: (إنتر ميلان) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - فرانسيسكو أتشيربي (إنتر ميلان) - مايلز لويس سكيلي (أرسنال).الوسط: فيتينيا (باريس سان جيرمان) - (إنتر ميلان) - (برشلونة).الهجوم: لامين جمال (برشلونة) - (برشلونة) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان).