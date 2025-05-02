طائرات إسرائيلية تقصف محيط قصر الشرع في دمشق

وقال المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنّ "طائرات حربية أغارت قبل قليل على لقصر الشرع في دمشق".بعد ذلك، أصدر نتنياهو ووزير دفاعه كاتس بياناً مشتركاً بشأن الهجوم على ، قائلاً: "نفذنا هجوماً على هدف قرب القصر الرئاسي في دمشق، ولن نسمح بأي تهديدات ضد الدروز".وأشار البيان إلى أن تل أبيب لن تسمح بنشر أي قوة جنوب العاصمة دمشق، مضيفاً: "هذه رسالة واضحة للنظام السوري، لن نسمح بأي تهديد للطائفة الدرزية".وأمس الخميس، هدد الإسرائيلي بمهاجمة الحكومة في دمشق، وقال: "إذا استمرت الهجمات ضد الدروز (في سوريا) فسنرد بقوة".وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنت ، الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا، ما يجعل استهداف اليوم هو ثاني هجوم إسرائيلي على سوريا هذا الأسبوع.