إحباط هجوم إرهابي في "عيد النصر"

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية بأنه تم في داغستان توقيف مؤيدة للإرهابيين كانت تخطط للتحضير لتفجيرٍ بالقرب من مبنى أجهزة الأمن في خاسافيورت وذلك بالتزامن مع ذكرى يوم "عيد النصر" الموافق لـ9 أيار الجاري.وجاء في بيان مركز العلاقات الإعلامية التابع للأمن الفيدرالي: "تمكّنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع من إحباط هجوم إرهابي يستهدف عناصر من أجهزة الأمن في جمهورية داغستان".وأضاف البيان: "نتيجة للإجراءات الأمنية في منطقة خاسافيورت، تم توقيف مواطنة روسية (مواليد 1996) كانت تؤيد منظمة إرهابية دولية محظورة في ، حيث كانت تخطط لتحضير تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من المبنى الإداري لأجهزة الأمن في مدينة خاسافيورت."وأشار البيان إلى أنه تم ضبط مكونات لصنع عبوة ناسفة محلية الصنع في حوزة الموقوفة، كما اكتُشفت في أجهزتها للاتصال مراسلات عبر تطبيق "تلغرام" مع أحد مسلحي المنظمة المذكورة، تضمنت مناقشة التفجير المخطط له بالإضافة إلى تعهدها بالولاء للتنظيم الإرهابي.