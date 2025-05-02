وثائق بسفارة إيران في دمشق: طهران خططت لخطة "مارشال" كبرى في سوريا

وبحسب الوثائق، خططت لمحاكاة استثمار مليارات الدولارات في إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال إعادة إعمار التي مزقتها الحرب، واشارت الخطة المكونة من 33 صفحة، عدة مرات الى " " الأميركي، متحدثة عن نجاح الولايات المتحدة في جعل أوروبا "معتمدة على أميركا"، عبر "التأسيس لتبعية اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية".وعثر مراسلو "رويترز" على الوثيقة التي تحمل تاريخ مايو 2022 في سفارة بدمشق، بعد تعرضها للنهب في الماضي، إلا أن تفاصيلها نشرت الخميس.وأعدت الخطة وحدة إيرانية متخصصة في السياسات الاقتصادية تمركزت في سوريا، وكانت الوثيقة من بين مئات الأوراق التي عُثر عليها هناك وفي مواقع أخرى في العاصمة، منها رسائل وعقود ومخططات للبنية التحتية، كما أظهرت الوثائق كيف خططت إيران لاستعادة المليارات التي أنفقتها لإنقاذ الرئيس السابق خلال الحرب الطويلة.كما تضمنت الوثيقة تصورا لبناء اقتصادية وتعزيز النفوذ الإيراني في سوريا، وهو ما تحطم بعد سقوط الأسد وانسحاب الفصائل المقربة من والشركات الإيرانية من سوريا.وتشير الوثائق إلى نحو 40 مشروعا لا تمثل إلا جزءا صغيرا من مجمل استثمارات إيران، لكن الديون السورية المستحقة للشركات الإيرانية بلغت ما لا يقل عن 178 مليون دولار قرب نهاية الحرب، بينما قدر نواب إيرانيون سابقون ديون لطهران بأكثر من 30 مليار دولار.