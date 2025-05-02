قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مقر في النهود

وأكدت مصادر انسحاب الجيش من اللواء "18 مشاة" في مدينة النهود إلى مدينة الخوي حيث إن قوات الدعم السريع دخلت قيادة اللواء وانتشرت في كل أنحاء المدينة العاصمة المؤقتة لولاية .وقالت غرف طوارئ غرب ، إن قوات الدعم السريع اعتقلت 6 من أعضاء طوارئ النهود، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.وأشارت في منشور على " "، إلى أن مدينة النهود تستضيف أكثر من 45 ألف نازح في المخيمات ومراكز الإيواء، بالإضافة إلى سكانها الأصليين، معربة عن قلقها بشأن مصير المعتقلين وسلامة جميع المدنيين بالنهود.وذكر مراسلنا أنه تمت تصفية علماء وأساتذة جامعات في مدينة النهود على يد أفراد من قوات الدعم السريع.ومنذ صباح اليوم الجمعة يسود الهدوء مدينة الفاشر ولا توجد اشتباكات، في حين تشهد المدينة قصف مدفعي متقطع لقوات الدعم السريع.ورصد تحليق مكثف لطائرة تابعة لقوات الدعم السريع منذ الثامنة صباحا وحتى اللحظة، وأشار مراسلنا إلى تحليق الطائرة بشكل يومي منذ الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا، والمساء من من الساعة الخامسة حتى الرابعة فجرا.ومنذ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا عنيفة خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة والسلطات المحلية.فيما قدر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.