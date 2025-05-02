أمريكا تسحب قواتها من 6 قواعد في سوريا.. هل انتقلت الى العراق؟

ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس بوضوح توجه إدارة نحو تقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.ونقلت "إرم نيوز" عن مصادر قولها إن القواعد التي تم إخلاؤها شملت قاعدة حقل العمر النفطي في محافظة ، والتي تعد من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، بالإضافة إلى قاعدة تل بيدر في ، وقاعدة جسر الجديد في محافظة الرقة.وأضافت المصادر أن عملية الإخلاء شملت أيضًا قاعدة كونيكو للغاز في دير ، وقاعدة خراب الجير في الحسكة، إلى جانب قاعدة لايف ستون، المعروفة أيضًا باسم "الوزير".وتضمنت المعدات التي جرى نقلها أنظمة رادار متطورة، ومنصات لإطلاق الصواريخ، إلى جانب أسلحة ثقيلة وخفيفة، ما يدل على مدى الجاهزية العسكرية التي كانت تتمتع بها هذه القواعد قبل انسحاب القوات منها.في المقابل، قررت الإبقاء على قاعدتين نشطتين، هما قاعدة التنف الواقعة في عمق السورية، وقاعدة الشدادي في ريف الحسكة، بهدف مواصلة العمليات العسكرية الموجهة ضد تنظيم "داعش".وإلى جانب القاعدتين، تحتفظ قوات التحالف بمهابط مخصصة للمروحيات في محافظة الحسكة، تُستخدم كنقاط استراحة مؤقتة لدورياتها العسكرية أو عند الحاجة الميدانية.المصادر ذاتها أكدت أن هذه التحركات تأتي ضمن إطار أوسع من سياسات ، التي تسعى إلى تقليص التزاماتها العسكرية المباشرة في مناطق النزاع، ونقل المسؤولية إلى أطراف محلية، مثل: قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والحكومة السورية الجديدة.وعبّرت قوات سوريا الديمقراطية عن قلقها البالغ من الانسحاب الأمريكي، محذرة من أن ذلك قد يشجع على شن هجوم عسكري على المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما قد يفسر قرار الإبقاء على بعض الوجود العسكري في شمال شرق سوريا، وفق المصادر.