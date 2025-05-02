القصف الإسرائيلي يصل الى القصر الرئاسي في دمشق

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها ضربة على في غضون يومين، بعدما تعهدت بالدفاع عن الأقلية الدرزية.وتعكس هذه الضربات تحديا إضافيا أمام جهود الشرع لبسط سيطرته على البلاد التي مزقتها الحرب.وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير دفاعه "شنت إسرائيل الليلة الماضية غارة جوية قرب القصر الرئاسي في دمشق".وأضاف "هذه رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات (السورية) بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز".وكانت طائرة إسرائيلية قد قصفت الأربعاء الماضي ما ادعت إسرائيل أنها 3 "أهداف أمنية" داخل أشرفية صحنايا، بزعم "الدفاع" عن الدروز، وذلك ضمن محاولات إسرائيل استغلال الدروز لترسيخ انتهاكاتها للسيادة السورية، في وقت تؤكد دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوقا متساوية دون أي تمييز.