اول تعليق من الحكومة السورية على قصف القصر الرئاسي.. بماذا طالبت

وقالت الرئاسة السورية إن القصف الإسرائيلي "تصعيد خطير ضد مؤسسات الدولة".

وأضافت في بيان "هذا الهجوم المدان استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية ويستهدف ووحدة الشعب السوري".

وطالبت والدول العربية بالوقوف إلى جانب في مواجهة هذه "الاعتداءات العدوانية".

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، شنّت المقاتلات الإسرائيلية غارات قرب القصر الرئاسي بدمشق، وذلك بعد تحذير السلطات السورية من الزحف نحو قرى يسكنها أفراد من أقلية درزية في جنوب البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، أن طائراته المقاتلة قصفت منطقة مجاورة لقصر الشرع في دمشق.

ولم يذكر حساب أدرعي على "إكس" أي تفاصيل أخرى عن القصف.

جاءت الغارة بعد أيام من الاشتباكات بين مسلحين، وآخرين ينتمون إلى الأقلية الدرزية قرب العاصمة دمشق. أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.

وكانت تل أبيب قد حذرت في وقت سابق من المساس بالدروز في سوريا.

وفي حين لم يعط بيان الجيش الإسرائيلي تفاصيل أكثر عن الغارة، قال ووزير دفاعه، إن الضربة كانت "رسالة إلى القادة السوريين".

وجاء في بيانهما المشترك: "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بانسحاب القوات من جنوب دمشق أو بأي خطر على الطائفة الدرزية".

في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام أن الغارة استهدفت قصر الشعب على تلة مطلة على المدينة.