واشنطن تهدد بالانسحاب من محادثات السلام في أوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم الوزارة : " ستنسحب من محادثات السلام بشأن أوكرانيا إذا لم تحرز تقدما لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".وأكدت أنه "إذا قررت التراجع عن دور الوساطة في محادثات أوكرانيا فإن ذلك لا يعني التخلي عن مساعي وقف إطلاق النار".