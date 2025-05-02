صواريخ اسرائيلية تستهدف قواعد عسكرية سورية وتوقع اصابات

وأكدت مصادر مطلعة، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على نقاط عسكرية في محيط قرية شطحة في سهل الغاب بريف محافظة حماة.وتحدثت مصادر أخرى عن شن الطيران الإسرائيلي غارة جديدة على نقاط عسكرية بمنطقة الشعرة في ريف السوري.كما أفادت مصادر بدوي انفجار قوي في محيط حرستا بريف دمشق مع تحليق مستمر للطيران الإسرائيلي.من جهتها، قالت وكالة السورية الرسمية، ان 4 إصابات وقعت جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي.