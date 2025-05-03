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التحالف الدولي يعزز من قواته.. ماذا يحصل بين سوريا والعراق؟
دوليات
2025-05-03 | 01:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
404 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ذكر
المرصد السوري
لحقوق الإنسان، بأن طائرة شحن تابعة للتحالف الدولي هبطت برفقة مروحيتين حربيتين، تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية بقاعدة "خراب الجير" بريف رميلان شمال
الحسكة
.
وأشار
المرصد السوري
إلى مغادرة قافلة عسكرية تضم كتلا إسمنتية ومعدات عسكرية ولوجستية، تابعة لقوات "
التحالف الدولي
"، تتضمن معدات عسكرية ولوجستية، حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بريف
دير الزور
الشرقي باتجاه قواعدها بمحافظة
الحسكة
شمال شرقي
سوريا
.
وجاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة من إرسال قوات "التحالف الدولي" رتلا عسكريا إلى قواعدها في منطقة
الرقة
شمال سوريا، حيث ضم الرتل نحو 25 شاحنة محملة بأنظمة مراقبة متطورة، ومدرعات، وصهاريج وقود، إضافة إلى معدات عسكرية ولوجستية متنوعة، وفق المرصد.
وأمس الجمعة، أفادت مصادر أهلية في محافظة دير
الزور
السورية بانسحاب رتل عسكري جديد لقوات "التحالف الدولي" الذي تقوده
واشنطن
من سوريا باتجاه
العراق
.
وقالت المصادر: "انسحاب رتل عسكري جديد مؤلف من عشرات الآليات والمعدات العسكرية من قوات "التحالف الدولي"، الذي تقوده واشنطن، من قاعدتي العمر وكونيكو شرقي مدينة دير الزور وشمالها باتجاه العراق".
وكانت
وزارة الدفاع الأمريكية
أكدت في وقت سابق أنها تعمل على تقليص عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر المقبلة، لكنها وعدت بمواصلة ضرب "إرهابيي
داعش
المتبقين".
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