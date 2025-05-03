التحالف الدولي يعزز من قواته.. ماذا يحصل بين سوريا والعراق؟

وأشار إلى مغادرة قافلة عسكرية تضم كتلا إسمنتية ومعدات عسكرية ولوجستية، تابعة لقوات " "، تتضمن معدات عسكرية ولوجستية، حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بريف الشرقي باتجاه قواعدها بمحافظة شمال شرقي .وجاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة من إرسال قوات "التحالف الدولي" رتلا عسكريا إلى قواعدها في منطقة شمال سوريا، حيث ضم الرتل نحو 25 شاحنة محملة بأنظمة مراقبة متطورة، ومدرعات، وصهاريج وقود، إضافة إلى معدات عسكرية ولوجستية متنوعة، وفق المرصد.وأمس الجمعة، أفادت مصادر أهلية في محافظة دير السورية بانسحاب رتل عسكري جديد لقوات "التحالف الدولي" الذي تقوده من سوريا باتجاه .وقالت المصادر: "انسحاب رتل عسكري جديد مؤلف من عشرات الآليات والمعدات العسكرية من قوات "التحالف الدولي"، الذي تقوده واشنطن، من قاعدتي العمر وكونيكو شرقي مدينة دير الزور وشمالها باتجاه العراق".وكانت أكدت في وقت سابق أنها تعمل على تقليص عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر المقبلة، لكنها وعدت بمواصلة ضرب "إرهابيي المتبقين".