الخطر يحوم مجددًا.. منشأة لتخزين الغاز الطبيعي فوق الزلزال التركي

ووفق المعلومات التي حصلت عليها قناة "TELE1" التركية، توجد منشأة لتخزين الغاز الطبيعي على خط صدع نشط في قاع ، تقع على بعد حوالي ثلاثة أميال من ساحل سيليفري.وأفادت تقارير بأن هذه المنشأة تحت البحر (حيث يتم تخزين الغاز الطبيعي المستورد خلال أشهر الصيف وتوزيعه على إسطنبول خلال أشهر الشتاء)، تتداخل مع خط صدع نشط، مما أثار مخاوف جدية.وفي هذا الصدد، قال جوشار بويوك ، مهندس شارك في أعمال صيانة المنشأة: "هناك هيكل يشبه قنبلة موقوتة أمام أعيننا، أي انفجار في هذه المنطقة خلال كبير سيكون التأثير على كسقوط قنبلة ذرية".كما قدم عالم الأرض تحذيرات مماثلة، حيث صرح غورور بأن أنشطة التخزين هذه التي تجري على خط صدع نشط لا يمكن قبولها علميا.وقال: "قد تتعرض منطقة التخزين للضغط أثناء الزلزال، ويرتفع خطر صعود الغاز إلى السطح وحدوث حرائق كارثية، قاع بحر مرمرة غير مناسب لمثل هذه الأنشطة".وأشار غورور أيضا إلى أنه أثناء الزلزال، قد يحدث "إسالة للتربة"، مما قد يتسبب في ارتفاع الغاز الطبيعي إلى السطح والتسبب في حدوث انفجارات.وأضاف: "كل ما نخزنه سوف نفقده في حالة وقوع زلزال كبير"، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في استثمارات الطاقة في منطقة مرمرة.وفي 23 أبريل أعلنت هيئة أن زلزالا بقوة 6.2 ضرب في مدينة اسطنبول، أعقبه هزات ارتدادية كان آخرها بقوة 4.9 درجات.وذكرت الهيئة إن هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر كان مركزها في بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري التابعة لمحافظة إسطنبول، على عمق 6.99 كيلومتر تحت سطح الأرض كانت قد سجلت أولا.وقالت إنه بينما شعر السكان في المحافظات المجاورة بالهزة الأولى، وقع زلزال آخر بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل سيليفري، وقد بلغ عمق هذا الزلزال 6.92 كيلومتر، وعقبه هزات ارتدادية في المنطقة، كان آخرها هزة بقوة 4.9.