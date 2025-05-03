وفد حكومي لبناني يزور العراق الاثنين المقبل

وقالت وسائل إعلامية ان " عقدت اجتماع ضم الوزير ، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، والمدير العام للأمن العام اللواء "، مبينا ان "الاجتماع خصص للتنسيق بشأن الزيارة المرتقبة إلى ، والتي سيقوم بها الوزيران لمتابعة ملف تزويد بالفيول العراقي لزوم قطاع الكهرباء".وأكد الوزير أن "الزيارة، المقررة يوم الاثنين المقبل، تهدف إلى تعزيز التعاون مع ، الذي لطالما وقف إلى جانب لبنان في أصعب الظروف".وأشار إلى أن "الهدف من الزيارة هو شكر العراق وتفعيل التنسيق في كيفية التعاون خصوصاً في بعض الأمور العالقة في موضوع المدفوعات لثمن المحروقات التي تم شراؤها، وفي موضوع المنصة التي يتم التسديد من خلالها عبر تقديم بضائع أو بيع بضائع وخدمات مقابل هذه الأموال حسب القانون الذي أصدره المجلس النيابي".وأوضح جابر أن "الزيارة ليست لتسديد ثمن المحروقات فوراً، بل لتنسيق آلية الدفع عبر سلع وخدمات"، مشيراً إلى أن "هناك أموالاً متوافرة في خاص بهذا الموضوع، وأن تساهم في تغذية هذا الصندوق. وأضاف أن هناك إصراراً لدى المجلس النيابي لتسديد دفعات أخرى لتغذية هذا الصندوق".وذكر جابر أن "الزيارة ستشمل لقاءات مع ووزير الكهرباء ورئيس الجمهورية بالإضافة إلى شخصيات أخرى وفق البرنامج"، موضحا ان "الهدف هو تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون في قطاع الطاقة".وتجدر الإشارة إلى أن العراق قد وافق مؤخراً على تزويد لبنان بالفيول لمدة ستة أشهر إضافية، في إطار اتفاقية تم تجديدها بين البلدين. وتنص الاتفاقية على تزويد لبنان بفيول ثقيل، يتم استبداله بوقود مناسب لمحطات الكهرباء ، وذلك في إطار آلية دفع تشمل تبادل السلع والخدمات .