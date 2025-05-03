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وفد حكومي لبناني يزور العراق الاثنين المقبل
دوليات
2025-05-03 | 02:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
420 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن وفد حكومي لبناني برئاسة وزير المالية سيزور
العراق
الاثنين المقبل.
وقالت وسائل إعلامية ان "
وزارة المالية اللبنانية
عقدت اجتماع ضم الوزير
ياسين جابر
، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، والمدير العام للأمن العام اللواء
حسن شقير
"، مبينا ان "الاجتماع خصص للتنسيق بشأن الزيارة المرتقبة إلى
بغداد
، والتي سيقوم بها الوزيران لمتابعة ملف تزويد
لبنان
بالفيول العراقي لزوم قطاع الكهرباء".
وأكد الوزير
جابر
أن "الزيارة، المقررة يوم الاثنين المقبل، تهدف إلى تعزيز التعاون مع
العراق
، الذي لطالما وقف إلى جانب لبنان في أصعب الظروف".
وأشار إلى أن "الهدف من الزيارة هو شكر العراق وتفعيل التنسيق في كيفية التعاون خصوصاً في بعض الأمور العالقة في موضوع المدفوعات لثمن المحروقات التي تم شراؤها، وفي موضوع المنصة التي يتم التسديد من خلالها عبر تقديم بضائع أو بيع بضائع وخدمات مقابل هذه الأموال حسب القانون الذي أصدره المجلس النيابي".
وأوضح جابر أن "الزيارة ليست لتسديد ثمن المحروقات فوراً، بل لتنسيق آلية الدفع عبر سلع وخدمات"، مشيراً إلى أن "هناك أموالاً متوافرة في
صندوق
خاص بهذا الموضوع، وأن
مؤسسة كهرباء لبنان
تساهم في تغذية هذا الصندوق. وأضاف أن هناك إصراراً لدى المجلس النيابي لتسديد دفعات أخرى لتغذية هذا الصندوق".
وذكر جابر أن "الزيارة ستشمل لقاءات مع
وزير النفط
ووزير الكهرباء ورئيس الجمهورية بالإضافة إلى شخصيات أخرى وفق البرنامج"، موضحا ان "الهدف هو تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون في قطاع الطاقة".
وتجدر الإشارة إلى أن العراق قد وافق مؤخراً على تزويد لبنان بالفيول لمدة ستة أشهر إضافية، في إطار اتفاقية تم تجديدها بين البلدين. وتنص الاتفاقية على تزويد لبنان بفيول ثقيل، يتم استبداله بوقود مناسب لمحطات الكهرباء
اللبنانية
، وذلك في إطار آلية دفع تشمل تبادل السلع والخدمات .
>>
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