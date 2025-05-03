طبيبة أردنية تقترب من منصب الجراح العام في الولايات المتحدة

ووصف عدد من المشرعين جانيت نشيوات، وهي طبيبة أمريكية من أصول أردنية، بأنها "مدافعة قوية" عن سياسات تحسين العامة، خاصة فيما يتعلق بحركة "اجعل صحية مرة أخرى" التي تتبناها ، بحسب موقع " ".ووفقا لمصادر مطلعة، أجرت نشيوات عدة اجتماعات مثمرة مع أعضاء والتعليم والعمل في ، بالإضافة إلى ممثلي الحزب الجمهوري المعنيين بالسياسات الصحية.كما التقت بعدد من الديمقراطيين، بينهم السناتور ألسبروكس من ماريلاند والسناتور جون هيكينلوبر من كولورادو، إلى جانب السناتورة الجمهورية مارشا بلاكبيرن من تينيسي، التي أبدت دعمها الواضح لترشيحها.وتركزت المناقشات على قضايا متنوعة، تشمل المزمنة، وإدارة أزمة المواد الأفيونية، وتعزيز التوعية بالتغذية السليمة واللقاحات، إضافة إلى معالجة نقص الكوادر الطبية وتحسين الصحة العقلية. كما ناقشت الاجتماعات دور الحكومة في مواجهة التهديدات الصحية الناشئة وضمان الشفافية في النظام الصحي.من جهته، أعرب عن ثقته الكبيرة في نشيوات، واصفا إياها بـ"طبيبة الأمة" التي ستسهم في تعزيز الرعاية الصحية وضمان حصول الأمريكيين على خدمات طبية بجودة عالية وبأسعار معقولة.كما أشاد بدورها البارز خلال جائحة كوفيد-19، حيث عملت في الخطوط الأمامية بنيويورك، وساهمت في جهود "عملية وارب سبيد" التي عجلت بتطوير اللقاحات.من جهته، أشاد السناتور بيل كاسيدي، رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، بفهم نشيوات العميق للتحديات الصحية التي تواجه البلاد، واصفا لقاءه معها بأنه كان "مثمرًا للغاية".كما أبدى عدد من الجمهوريين، بينهم السناتور تومي توبيرفيل من ألاباما والسناتور جم بانكس من إنديانا، تأييدهم لترشيحها، معتبرين أنها تجسد رؤية إدارة ترامب لتعزيز الصحة العامة.يذكر أن نشيوات تخرجت من بجامعة ، ثم أكملت تدريبها السريري في مستشفيات مرموقة مثل جونز هوبكنز ومستشفيات غاي وسانت في .وهي حاصلة على شهادتي تخصص في طب الأسرة والرعاية العاجلة، وشغلت منصب رئيسة الأطباء خلال تدريبها في جامعة أركنساس للعلوم الطبية.ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع النهائية لتأكيد تعيينها يوم 8 مايو، حيث ستواجه أسئلة أعضاء اللجنة قبل التصويت على منحها المنصب الذي يعد أحد أبرز المواقع الطبية في .