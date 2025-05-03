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قال انها "جزء من ثقافتي".. الحكم على عراقي يبيع "سجائر مضروبة" في بريطانيا
دوليات
2025-05-03 | 04:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن بحق عراقي يبيع "سجائر مضروبة" او مقلدة على انها ذات علامات تجارية معروفة، وذلك بعد ان استمر بهذا العمل بالرغم من اغلاق متجره قبل سنوات بنفس التهمة.
وبحسب وسائل اعلام بريطانية فان دياري قادر البالغ من العمر 52 عاما وشريكته ايما ويكنسون 39 عاما، قد تلقوا تحذيرا من هيئة معايير التجارة بعد ورود بلاغات عن بيع الزوجين سجائر مقلدة من متجرهما، وبعد عمليات تفتيش عثرت الشرطة على سجائر وتبغ غير قانونيين بقيمة تزيد عن 4000 جنيه إسترليني خلال تفتيش متجر في شمال أورمسبي.
تم اغلاق متجر قادر، لكنه استمر في بيع السجائر من
مقهى
يمتلكه، واستمعت
محكمة تيسايد
كراون إلى أن هيئة معايير التجارة تلقت بلاغات عن بيعه للسلع المقلدة بعد ساعات العمل، وعندما تم تفتيش المقهى في فبراير 2024 تم العثور ومصادرة سجائر بقيمة 1500 جنيه إسترليني.
وقال
المدعي العام
،
ماثيو
سيمبسون
، للمحكمة إن الزوجين "كانا يتصرفان بدافع المشروعية، ويستغلان بيع السجائر المقلدة"، فيما اقر قادر بالذنب في 19 جريمة، تتضمن 8 تهم تتعلق بحيازة سلع ذات علامة تجارية مزيفة للبيع، وثلاث تهم تتعلق بتوريد منتجات التبغ في حاوية لا تحتوي على تحذير صحي، وثماني تهم تتعلق بتوريد منتج تبغ في انتهاك لقواعد التغليف، واعترفت زوجته بست تهم تتعلق بحيازة سلع تحمل علامة تجارية مزيفة للبيع، وست تهم تتعلق بتوريد منتجات التبغ في وحدة لا تحتوي على تحذير صحي".
وتقول وسائل الاعلام البريطانية ان قادر لم يحضر إلى المحكمة في جلسته الأخيرة، وقال إنه لم يكن على علم بموعد الجلسة، فيما أبلغ محاميه المحكمة أنه عاد إلى وطنه
العراق
، قبل ان يتم إيداع قادر السجن احتياطيًا لدى عودته إلى المملكة المتحدة.
وقال محامي المتهم، إن بيع السجائر غير القانونية "يُعتبر جزءًا من ثقافته، إنها تجارة منزلية تفتقر إلى الرقي، تمامًا كما يفتقر هو إلى الرقي".
وقال القاضي للمتهم، لان "هناك شركات مشروعة تسعى لتحقيق دخل عادل بهوامش ربحية ضئيلة، وغالبًا ما تكافح لكسب قوتها، ويتعرضون للأذى من أشخاص مثلك، لقد سنحت لك كل الفرص للتوقف، والطريقة الوحيدة التي أستطيع بها إجبارك على التوقف هي إرسالك إلى السجن".
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