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منظمات إغاثية تقرع ناقوس الانهيار بغزة
دوليات
2025-05-03 | 05:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
51 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ذكرت منظمات غذائية تعمل في قطاع غزة، إنه لم يتبق
خيام
لتوزيعها على النازحين، أو أي طعام أو وقود بالقطاع في ظل الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن
المجلس النرويجي للاجئين
قوله، إن "إنتاج الغذاء بغزة شبه مستحيل بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع الزراعة"، لافتا إلى أن "البحرية الإسرائيلية استهدفت الصيادين في قطاع غزة".
ولفت المجلس إلى أن "
إسرائيل
خلقت وضعا لا يستطيع فيه الفلسطينيون بغزة زراعة غذائهم أو صيد الأسماك، كما لم يتبق لدى أي منظمة إغاثة في غزة أي
خيام
لتوزيعها على النازحين".
وشدد المجلس على أنه "إذا استمرت إسرائيل في حصارها لغزة فسيموت آلاف وسيحدث انهيار كامل للنظام".
وقال ، مدير وصول المساعدات الإنسانية في غزة غافين
كيليهر
إن "الوضع في القطاع يمثل انهيارا مصنعا للنظام المدني، حيث لا تقتصر الأزمة على منع دخول الغذاء، بل تشمل أيضا منع الفلسطينيين من زراعة طعامهم أو الصيد، مع استمرار استهداف ما تبقى من مخزونات الغذاء".
ونقلت "أ. ب" أيضا عن منظمات إغاثة في غزة الغذاء والماء والوقود على وشك النفاد وأسعار المواد الشحيحة المتبقية خارج المتناول، فيما أكدت شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية أن 70 مطبخا مجتمعيا في غزة ستغلق خلال أسبوع إذا استمر الحصار.
وقالت
منظمة أوكسفام
بغزة إن "الأمهات في القطاع يطعمن أطفالهن وجبة واحدة فقط يوميا".
وبلغ الوضع الإنساني في غزة مستوى كارثيا، مع انتشار الجوع الحاد، انهيار الخدمات الأساسية، وارتفاع أعداد الضحايا والنازحين، وسط تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة وانهيار كامل للنظام الإنساني في القطاع.
ويعيش معظم سكان غزة على وجبة واحدة يوميا مع نفاد الحصص الغذائية بسرعة كبيرة.
ومنعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية والتجارية منذ أكثر من شهرين، ما أدى إلى استنفاد مخزونات الغذاء، وإغلاق المطابخ المجتمعية التي كانت الملاذ الأخير لعشرات الآلاف من العائلات.
وحذرت
الأمم المتحدة
من "أزمة جوع غير مسبوقة"، حيث يعاني أكثر من مليوني شخص من الجوع، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1400% مقارنة بفترة وقف إطلاق النار الأخيرة.
ومنذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 اذار 2025، قتل 2,308 شخصا وأصيب 5,973 آخرون، ليصل إجمالي القتلى منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 35,000 والجرحى إلى أكثر من 118,000.
وسجلت المنظمات الإنسانية حوالي 10,000 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال، بينهم 1,600 حالة "سوء تغذية حاد وخيم"، وسط نقص حاد في الأدوية والعلاج.
وحذرت
منظمة الصحة
العالمية من أن النظام الصحي في غزة "على وشك
الانهيار
التام".
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