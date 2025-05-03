امريكا توافق على صفقة صواريخ جديدة الى السعودية

وأوضحت الأميركية، في بيانٍ، أنّ « أقرت إمكانية بيع صواريخ جو-جو من طراز (إيه.آي.أم-120سي-8) المتطورة متوسطة المدى للسعودية بالإضافة إلى وسائل الدعم ذات الصلة مقابل 3.5 مليار دولار».وأخطرت الدفاعي التابعة لـ«البنتاغون»، ، بإمكانية إتمام هذه الصفقة، ورغم موافقة الخارجية الأميركية فإنّ الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.وذكر «البنتاغون» أنّ المتعاقد الرئيسي للصفقة هو شركة «آر.تي.أكس كورب».وتستعد لتقديم حزمة أسلحة للسعودية بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الأميركي للمملكة هذا الشهر.وطلبت ألف صاروخ جو-جو متطور متوسط المدى و50 وحدة توجيه لهذه الصواريخ ومعدات أخرى تشمل قطع غيار وحاويات صواريخ وخدمات للدعم اللوجستي.