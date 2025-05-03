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القاهرة تبلغ واشنطن موقفها من الغارات الإسرائيلية على سوريا
دوليات
2025-05-03 | 13:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
390 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
أكد وزير الخارجية المصري بدر
عبد العاطي
، اليوم السبت، للولايات المتحدة الأمريكية رفض مصر لأي تدخل إسرائيلي في الشأن السوري والهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
وأشار وزير الخارجية المصري خلال اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس، لحرص مصر على دعم الشعب السوري واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وأن تكون
سوريا
مصدر استقرار بالمنطقة.
وأدان وزير الخارجية المصري الغارة الإسرائيلية على
المنطقة المجاورة
للقصر الرئاسي بدمشق والذي يمثل خرقًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدا رفض أي تدخل إسرائيلي فى الشأن السوري تحت أي ذرائع.
وجدد
عبد العاطي
التأكيد على ضرورة تدشين عملية سياسية جامعة تضم كافة مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.
كما تناول الاتصال التطورات في
لبنان
، وأكد عبد العاطي على مواصلة مصر تقديم كافة أوجه الدعم للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، معربا عن رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من
جنوب لبنان
وتطبيق القرار 1701 من جانب كل الأطراف دون انتقائية.
وتبادل الجانبان الرؤى والتقييمات حول عدد من القضايا الإقليمية لا سيما تطورات الأوضاع في
القرن
الإفريقي والسودان وليبيا وشرق
الكونغو
الديمقراطية، واستعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية لتحديات السلم والأمن بالقارة الإفريقية.
وأكد عبد العاطي على عدم وجود حلول عسكرية للصراعات والنزاعات الإفريقية وإنما من خلال الطرق السلمية والسياسية، مبرزا جهود مصر بقيادة
الرئيس عبد الفتاح السيسي
لتحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا وإعادة الإعمار فيما بعد النزاعات.
وشدد على أهمية حشد
الدعم الدولي
لتخفيف المعاناة الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاعات، مؤكدا على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في كل من
السودان
والصومال، مشددا على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.
واتفق وزير الخارجية المصري ومستشار الرئيس الأمريكي على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، وبما يعكس الحرص المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه إفريقيا والشرق الأوسط لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
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