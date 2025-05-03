القاهرة تبلغ واشنطن موقفها من الغارات الإسرائيلية على سوريا

وأشار وزير الخارجية المصري خلال اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس، لحرص مصر على دعم الشعب السوري واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وأن تكون مصدر استقرار بالمنطقة.وأدان وزير الخارجية المصري الغارة الإسرائيلية على للقصر الرئاسي بدمشق والذي يمثل خرقًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدا رفض أي تدخل إسرائيلي فى الشأن السوري تحت أي ذرائع.وجدد التأكيد على ضرورة تدشين عملية سياسية جامعة تضم كافة مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.كما تناول الاتصال التطورات في ، وأكد عبد العاطي على مواصلة مصر تقديم كافة أوجه الدعم للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، معربا عن رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من وتطبيق القرار 1701 من جانب كل الأطراف دون انتقائية.وتبادل الجانبان الرؤى والتقييمات حول عدد من القضايا الإقليمية لا سيما تطورات الأوضاع في الإفريقي والسودان وليبيا وشرق الديمقراطية، واستعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية لتحديات السلم والأمن بالقارة الإفريقية.وأكد عبد العاطي على عدم وجود حلول عسكرية للصراعات والنزاعات الإفريقية وإنما من خلال الطرق السلمية والسياسية، مبرزا جهود مصر بقيادة لتحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا وإعادة الإعمار فيما بعد النزاعات.وشدد على أهمية حشد لتخفيف المعاناة الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاعات، مؤكدا على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في كل من والصومال، مشددا على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.واتفق وزير الخارجية المصري ومستشار الرئيس الأمريكي على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، وبما يعكس الحرص المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه إفريقيا والشرق الأوسط لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.