مظاهرة حاشدة في بنغلادش بسبب المرأة.. رفض للحقوق

ويشمل التقرير إصلاحات في قوانين الميراث وتعدد الزوجات. وتجمع المتظاهرون في "سهروردي أوديان"، وهو مكان بارز للمسيرات السياسية في دكا، حيث ندد قادة "حفظة " بالتقرير الذي قدمته لجنة إصلاح شؤون المرأة المعينة من قبل الحكومة المؤقتة.ووصفت الجماعة توصيات اللجنة التي تشمل منح النساء المسلمات حقوقا متساوية في الملكية وحظر تعدد الزوجات والاعتراف ببنات الهوى كعاملات بأنها "مناهضة للإسلام".وقال القيادي البارز في الجماعة مولانا محفوظ الحق: "يجب إلغاء لجنة ما تسمى بإصلاح المرأة وتوصياتها المناقضة للقرآن فورا"، مضيفا أنه يدعو الحكومة المؤقتة التي يقودها الحائز نوبل إلى حل اللجنة الحالية وتشكيل لجنة جديدة بالتشاور مع العلماء الإسلاميين وممثلي النساء المتدينات.وأضاف: "نرفض القيم الليبرالية الغربية المفروضة على مجتمعنا"، مستعرضا أمام الحشود وثيقة من 12 بندا تمثل مطالب الجماعة.ومن أبرز مطالب الجماعة: سن قانون يجرم التجديف وحذف مبدأ التعددية من الدستور لصالح تأكيد "الإيمان الكامل بالله"، والسحب الفوري لجميع القضايا المرفوعة ضد قادة الجماعة خلال حكم حزب " " السابق.وكانت الحكومة المؤقتة بقيادة قد تولت السلطة عقب الإطاحة بحكومة الشيخة العام الماضي، وشرعت في تنفيذ أجندة إصلاح شاملة من بينها تشكيل عدد من اللجان من بينها لجنة معنية بتعزيز حقوق المرأة.وقدّمت لجنة المرأة الشهر الماضي تقريرها الذي يوصي بمنح الرجال والنساء حقوقا متساوية في قضايا مثل الميراث والزواج والاعتراف بالعمل.وأثار التقرير غضب جماعات إسلامية مثل "حفظة الإسلام"، التي اعتبرت أن هذه المقترحات تتعارض مع المبادئ الإسلامية.