إيران تحسم جدل "تخصيب اليورانيوم": غير قابل للتفاوض

وقال عراقجي بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "جميع الدول لها الحق في برنامج نووي مدني سلمي"، مجددا تأكيده على "أن لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية".وشدد على أن برنامج بلاده لتخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.ورفض عراقجي مطالب أميركا بتخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم أو استيراد اليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.ووافقت إيران في 2015، على الحد من برنامجها النووي، وكان من بين بنود الاتفاق الحد من تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 3.67 بالمئة وأن لا يتجاوز مخزون اليورانيوم 300 كيلوغرام.