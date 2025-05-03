نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان بسبب سوريا

وقال المكتب في بيان: "في ضوء التطورات في قطاع غزة وسوريا، وبسبب جدول أعمال سياسي وأمني مزدحم، قرر نتنياهو تأجيل زيارته إلى أذربيجان إلى موعد آخر".وأضاف البيان: "توجه رئيس الوزراء بالشكر للرئيس الأذربيجاني على دعوته، وأشاد بالعلاقات الدافئة بين البلدين".كان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري، وفق ما أفاد الإسرائيلي في وقت سابق.وفي أبريل الماضي، أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى مفاوضات تجري لترتيب زيارة نتنياهو إلى ، التي تلعب دور الوسيط بين وتركيا في ظل التوترات القائمة في .كما كشف وزير الخارجية التركي عن محادثات بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة حول حماية الأجواء السورية ومنع التصعيد، حيث قال خلال مؤتمر صحفي في ختام " " إن هناك حاجة لتحديد قواعد واضحة للأجواء السورية، بما يمنع أي صراع بين الأطراف المعنية، سواء كانت إسرائيل أو .وفي وقت سابق السبت، أعلن أن لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس وزراء إسرائيل .